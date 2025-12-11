El juez Sebastián Casanello citó a indagatoria a Ornella Calvete, ex funcionaria del Ministerio de Economía, en el marco de la causa que investiga un presunto desvío millonario de fondos destinados a programas para personas con discapacidad. La audiencia fue fijada para el viernes 19 de diciembre, en simultáneo con otras declaraciones clave para el avance del expediente.

La convocatoria ocurre después del allanamiento realizado el 9 de octubre, donde se encontraron 700 mil dólares, 20 millones de pesos y cuatro llaves de cajas de seguridad, elementos que motivaron la renuncia de Calvete al cargo de directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial. Según el fiscal Franco Picardi, los chats analizados revelarían coordinación directa entre la exfuncionaria y su padre, Miguel Ángel Calvete, también imputado en la causa.

Entre los intercambios incorporados se destaca un diálogo del 10 de septiembre, en el que Ornella alienta a su padre a avanzar con un contacto identificado como “Claudio de Ortopedia Alemana”, ofreciéndole “una lambo, una granja, lo que quieras” si la operación prosperaba. Miguel Calvete respondió: “Con el 3% a KM está perfecto”, frase que para la fiscalía refuerza la sospecha de una operatoria ilícita.

Además de Ornella, fueron citados Diego Martín D’Giano y Patricia Canavesio para el 18 de diciembre, y Julio Viera para el 19, completando una nueva ronda de indagatorias. En la primera etapa ya habían comparecido Miguel Calvete, Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini y otros once involucrados, casi todos sin declarar, con excepción de Roger Grant, coordinador de compras, quien señaló directamente a Garbellini como responsable de maniobras irregulares.