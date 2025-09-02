Provinciales > Formación policial
La Escuela de Cadetes inicia las preinscripciones para la carrera Seguridad Pública
POR REDACCIÓN
Del 3 al 5 de septiembre estarán abiertas las preinscripciones para el ciclo 2026 de la carrera de Técnico Superior en Seguridad Pública en San Juan. La convocatoria es organizada por la Dirección de Instrucción y Formación Policial D6, a través del Instituto de Seguridad Pública, y tiene como sede administrativa la Escuela de Cadetes Doctor Antonino Aberastain.
El trámite puede realizarse en línea a través del sitio oficial de la Policía de San Juan, donde estará disponible el link de inscripción. Además, las consultas se canalizarán exclusivamente mediante WhatsApp al número 2644759523 o por correo electrónico a dptocoordinacionacademicad6@gmail.com.
La carrera está dirigida a jóvenes argentinos y argentinas de entre 18 y 23 años cumplidos al 31 de marzo de 2026. Es requisito haber finalizado el nivel secundario antes del inicio de clases y no haber sido dado de baja de institutos educativos de las Fuerzas de Seguridad o de las Fuerzas Armadas.
Asimismo, los postulantes no deben registrar antecedentes judiciales ni contravencionales. La estatura mínima exigida es de 1,65 metros para varones y 1,60 metros para mujeres. Quienes completen la preinscripción pasarán a las siguientes etapas de evaluación definidas por la institución.
La carrera de Técnico Superior en Seguridad Pública otorga título terciario oficial y se dicta en la Escuela de Cadetes Doctor Antonino Aberastain, con el objetivo de formar a los futuros profesionales de la seguridad en la provincia.
