El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, debió someterse a una serie de estudios médicos en una clínica de la ciudad de Buenos Aires. Si bien en un inicio se generaron diversas especulaciones, se confirmó que el motivo de la visita fue una infección urinaria detectada en un control rutinario. Desde su entorno informaron que el DT no quedó internado y que la situación de salud está bajo control. La noticia generó inquietud en el ambiente del fútbol, recordando además recientes declaraciones de un exasistente que había manifestado ver a Russo con signos de cansancio.

El director técnico del equipo xeneize, Miguel Ángel Russo, fue sometido a una serie de exámenes médicos. Diversas fuentes periodísticas brindaron detalles al respecto, asegurando que el motivo se debió a una infección urinaria. Este cuadro fue descubierto durante un control de rutina, y en ningún momento el entrenador quedó bajo internación.

La información fue confirmada por el periodista Gastón Gerke, quien señaló que el diagnóstico fue producto de un chequeo médico de rutina. Otros medios de comunicación agregaron que, a pesar de los rumores iniciales, el DT no se encuentra hospitalizado, y que los estudios se realizaron en el sanatorio FLENI, ubicado en el barrio de Montañeses.

Días atrás, Hugo Gottardi, exayudante del actual técnico, había hecho comentarios sobre la salud de su colega, donde expresó que lo veía "cansado" y "demacrado", y había comparado la presión de dirigir a la institución con "arrastrar un camión". También mencionó que su excompañero "está luchando en muchos frentes", en alusión a las diversas dificultades que enfrenta en su cargo. El excolaborador también aclaró que no tiene más contacto con el entrenador, pero que la ruptura no se debió a ninguna disputa o enfrentamiento personal.