Investigación advirtió que el consumo de alcohol aumenta el riesgo de demencia y Alzheimer

Durante mucho tiempo, el consumo excesivo de alcohol se vinculó a trastornos mentales, incluida la demencia. Sin embargo, investigaciones recientes muestran que incluso el consumo habitual y moderado podría afectar negativamente la salud cerebral y elevar el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

Un estudio publicado en The Lancet Discovery Science analizó datos de más de 300.000 bebedores habituales del Biobanco del Reino Unido, combinando análisis convencionales y métodos avanzados de aleatorización mendeliana para evaluar la relación entre el consumo de alcohol y la incidencia de demencia.

El análisis convencional evidenció una curva en forma de “J”, sugiriendo que quienes consumen alcohol moderadamente tendrían menor riesgo que los bebedores pesados o los abstemios. No obstante, el enfoque genético mediante aleatorización mendeliana no halló evidencia significativa de esta relación no lineal, sino que mostró una asociación directa entre mayor consumo y mayor riesgo de demencia.

Esto implica que no existe un nivel seguro de ingesta alcohólica para proteger el cerebro frente al Alzheimer. Según el estudio, cualquier cantidad de alcohol puede resultar perjudicial, lo que refuerza la recomendación de reducir o eliminar su consumo para preservar la salud cognitiva a largo plazo.

Además, el estudio destacó que las mujeres presentan una mayor vulnerabilidad a los efectos neurotóxicos del alcohol. Los análisis específicos por género mostraron una correlación más fuerte entre consumo alcohólico y riesgo de demencia en el público femenino, lo que podría orientar futuras estrategias preventivas.

El vínculo entre alcohol y Alzheimer también se potencia cuando se combina con otros factores como el tabaquismo y enfermedades cardiovasculares. La investigación indica que el consumo conjunto de alcohol y tabaco agrava el deterioro cerebral y eleva el riesgo de demencia.

El alcohol contribuye indirectamente a condiciones que aumentan el riesgo de Alzheimer, tales como hipertensión, diabetes y accidentes cerebrovasculares. Por ello, el estudio sostiene que el consumo excesivo de alcohol es un factor de riesgo modificable, cuya reducción podría prevenir o retrasar la aparición de la enfermedad.

Los expertos coinciden en la necesidad de continuar profundizando en los mecanismos biológicos que relacionan el alcohol con el deterioro cognitivo para definir estrategias eficaces de prevención que protejan la salud cerebral a medida que la población envejece.