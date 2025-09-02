El Centro Integrador Comunitario de la Villa Cabecera de 9 de Julio fue el escenario de una importante jornada de atención médica dedicada a la salud masculina. En un trabajo conjunto entre el municipio y la Fundación Sanatorio Argentino, se ofrecieron exámenes de próstata gratuitos para hombres mayores de 40 y de 45 años en adelante con antecedentes familiares. Esta iniciativa se realizó con el objetivo de prevenir este tipo de enfermedades en los habitantes del departamento.

La actividad se desarrolló este martes 2 de septiembre y corresponde a la primera fase de un operativo de mayor alcance. La continuidad está programada para el próximo 10 de septiembre, día en el que los participantes podrán retirar los informes de sus estudios. Esta colaboración entre el sector público y la salud privada busca acercar servicios especializados a la comunidad.

Publicidad

Desde la administración municipal se destacó que este tipo de acciones forman parte de una serie de intervenciones que se implementarán en todos los distritos, con el objetivo de expandir la atención en diversas especialidades. Además, la gestión municipal cuenta con un Programa Municipal de Salud que ofrece un cronograma constante de servicios en áreas como Psicología, Nutrición, Kinesiología y Neurorehabilitación, entre otras, fortaleciendo así el bienestar general de la población.