Preocupación en Boca por la salud de Miguel Ángel Russo

El cuerpo técnico de Boca Juniors se vio sacudido por una noticia inesperada. Tras la reciente victoria del equipo, el director técnico Miguel Ángel Russo, de 69 años, se sometió a chequeos médicos de rutina que arrojaron una novedad preocupante: una infección urinaria. Si bien la situación no requirió internación, el diagnóstico encendió las alarmas dentro de la institución, generando incertidumbre en un momento clave de la temporada.

La situación de salud del entrenador está bajo seguimiento. Los análisis de rutina realizados este martes, 2 de septiembre de 2025, revelaron la afección, que si bien se está tratando, despierta inquietud en el entorno de un DT que ya tuvo una compleja historia clínica.

A pesar del susto inicial, se espera que Russo esté en condiciones de dirigir al equipo en su próximo compromiso. El plan es que el técnico lidere a los “Xeneizes” en su visita a Rosario Central el próximo 14 de septiembre, en un partido crucial por la octava fecha del Torneo Clausura. De esta manera, todo el plantel se enfoca en continuar con el trabajo habitual a la espera de lo que pueda ocurrir con el estratega.

Preocupación en Boca

Este nuevo episodio de salud trae a la memoria la dura batalla que Russo libró contra el cáncer. La enfermedad le fue descubierta en julio de 2017, durante su cumpleaños, mientras se encontraba al frente de Millonarios de Colombia. A pesar del diagnóstico y el tratamiento, el técnico demostró una gran fortaleza y profesionalismo al mantenerse en su cargo, logrando incluso dos títulos antes de dejar el club colombiano.

El antecedente de su enfermedad previa agrega un manto de cautela y atención a su actual cuadro. La noticia, si bien parece controlable, pone de manifiesto la necesidad de seguir de cerca el estado de salud de una figura central para el proyecto deportivo de Boca Juniors en su camino hacia el título.