Un empleado municipal del departamento de Jáchal se encuentra internado en el Hospital San Roque tras sufrir un accidente laboral. El hecho ocurrió esta mañana en la localidad de Huaco, cuando el trabajador cayó desde un camión mientras realizaba sus tareas habituales. La persona, cuya identidad no fue revelada, sufrió varios golpes al caer al suelo y fue trasladado de inmediato para recibir atención médica. Se le realizaron estudios de diagnóstico y permanece en observación a la espera de los resultados.

El suceso tuvo lugar en Huaco, cuando el sujeto se encontraba cumpliendo con sus labores en un vehículo de la municipalidad. Según fuentes locales, el hombre sufrió fuertes golpes al impactar con el suelo. Por la gravedad de la situación, se determinó su rápido traslado al centro de salud local, donde se le practicaron los exámenes médicos correspondientes.

En el hospital, el operario quedó bajo monitoreo constante debido a la magnitud del impacto. Los resultados de los análisis son aguardados para definir los próximos pasos en su tratamiento. En paralelo, la municipalidad abrió una investigación administrativa para establecer las causas precisas del incidente que afectó al trabajador, quien, a pesar de no haber sido identificado oficialmente, posee una considerable antigüedad en la planta pública.