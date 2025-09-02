Por órdenes del Presidente Trump, las Fuerzas Militares de EE.UU. llevaron a cabo un ataque cinético contra miembros del Tren de Aragua identificados positivamente en el área de responsabilidad del Comando Sur (SOUTHCOM). El incidente, que tuvo lugar en aguas internacionales, involucró a integrantes del grupo que transportaban narcóticos con destino a Estados Unidos. "El ataque resultó en la muerte de 11 terroristas. Ninguna fuerza estadounidense fue herida en esta operación", comunicó Trump.

El presidente Donald Trump difundió imágenes del operativo en la plataforma Truth Social, asegurando que la maniobra fue contra miembros de una "organización designada como terrorista extranjera y vinculada al régimen de Nicolás Maduro". El mandatario subrayó que el Tren de Aragua está oficialmente designado como una "organización terrorista extranjera, que opera bajo el control de Nicolás Maduro y es responsable de asesinatos masivos, narcotráfico, trata de personas y actos de violencia y terror en Estados Unidos y en todo el hemisferio occidental".

En la Casa Blanca, Trump advirtió: “Que esto sirva de aviso a cualquiera que siquiera piense en traer drogas a Estados Unidos de América. ¡Cuidado!”. Además, añadió: “Tenemos una gran cantidad de drogas que llegan a nuestro país desde hace mucho tiempo, y estas provienen de Venezuela. Salen en grandes cantidades de Venezuela. Muchas cosas están saliendo de Venezuela, así que eliminamos el barco”.

El Secretario de Estado, Marco Rubio, reafirmó la acción: “Tal y como informó el presidente de los Estados Unidos hace unos momentos, hoy el Ejército de los Estados Unidos llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un buque con drogas que había partido de Venezuela y que estaba siendo operado por una organización designada como narcoterrorista”.

Fuentes del Departamento de Defensa de EE.UU. informaron a la agencia EFE que las tropas realizaron un "ataque de precisión" contra una embarcación operada por una organización identificada como “narcoterrorista” dentro de una operación antidrogas cerca de Venezuela. Para estas operaciones, Estados Unidos ha desplegado ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe cercanas a las costas de Venezuela.

En reacción, Nicolás Maduro, líder venezolano, declaró que su país enfrenta la "más grande amenaza que se haya visto" en América en los últimos cien años y aseguró que Venezuela se declararía "en armas" si "fuera agredida". Este operativo surge tras varios días de crecientes tensiones entre Washington y Caracas, que rompieron relaciones diplomáticas en 2019. El gobierno de Trump acusa a Maduro de encabezar un cartel de drogas y justificó el despliegue naval en el sur del Caribe como parte de una operación antidrogas.