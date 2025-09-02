El Ministerio de Gobierno de San Juan aclaró sobre los descuentos en el sistema de transporte público. La dependencia oficial explicó que el beneficio de transbordo, que permite combinar recorridos a un costo menor, está disponible únicamente para quienes abonen con la tarjeta SUBE, ya sea en su formato físico o digital. Esta medida busca asegurar una movilidad más accesible para los ciudadanos, limitando las ventajas económicas a este medio de pago específico, sin extenderse a otras modalidades incorporadas recientemente, como tarjetas de débito o crédito sin contacto.

El Ministerio de Gobierno, mediante la Dirección de Tránsito y Transporte, confirmó a los usuarios que el beneficio de trasbordo sigue en vigencia, pero su aplicación se restringe al pago del pasaje con la tarjeta SUBE. Es decir que, tanto esta ventaja como cualquier otro beneficio local o nacional solo se aplican al utilizar el sistema SUBE, ya sea en su versión plástica como en su formato digital, que permite pagar con el celular a través de un código QR.

Publicidad

Esta decisión excluye a otros métodos de pago que han sido habilitados recientemente, como las tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto, así como los pagos realizados con teléfonos o relojes mediante tecnología NFC y códigos QR. Respecto a los trasbordos, los pasajeros tienen un lapso de 90 minutos para efectuar hasta dos combinaciones en la línea de transporte de RedTulum. Durante este tiempo, el descuento se calcula de la siguiente manera, siempre que el proceso esté asociado a un único usuario de SUBE.

Si un pasajero realiza un solo trasbordo, solo se le cobrará el boleto de menor importe. En el caso de concretar dos trasbordos, el pasajero abonará únicamente el costo del pasaje de mayor valor. De esta forma, se busca garantizar a los personas una alternativa más conveniente y accesible para desplazarse por los distintos trayectos del sistema de transporte, llevando a una movilidad más eficaz en toda la provincia.