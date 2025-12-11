La Policía de San Juan detuvo a Brisa Flores, de 21 años, una de las agresoras que permanecía prófuga tras la violenta gresca ocurrida el pasado 17 de noviembre en el barrio La Estación, en Rawson. Flores se encontraba escondida en la casa de su abuela y logró permanecer 23 días fuera del alcance de la justicia.

La víctima fue interceptada por tres mujeres. (Captura de video)

La aprehendida es acusada por el hecho que se registró en la madrugada del 17 de noviembre, alrededor de la una, en la intersección de calles Frías y 5. Según informaron las autoridades, una discusión derivó en una violenta pelea, durante la cual las atacantes tiraron a la víctima al piso. De repente, Flores, residente en el Barrio Teresa de Calcuta, en Pocito, se acercó por detrás de la víctima, identificada como Narváez, y le propinó puñaladas en la espalda.

La secuencia completa quedó registrada en un video. Aunque la grabación solo muestra dos puntazos, la Policía informó que Narváez recibió en realidad 10 puñaladas, por lo que debió ser trasladada de urgencia al hospital Rawson.

Con la detención de Flores, la mujer deberá presentarse ante el juez para ser imputada formalmente por los delitos que se le atribuyen. Las autoridades destacaron la colaboración de vecinos y el trabajo de investigación policial que permitió localizarla en la vivienda de su familiar, poniendo fin a su condición de prófuga.