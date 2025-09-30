Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, de 20 años, fue detenido en Perú tras un operativo conjunto de la Policía Nacional de ese país, Interpol y la Policía Federal Argentina. Está acusado de ser el autor intelectual del triple femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) en Florencio Varela.

Sobre Valverde Victoriano pesaba un pedido de captura nacional e internacional desde el viernes por la noche, debido al riesgo de fuga. La Justicia lo señala como responsable de planear y ordenar la tortura y asesinato de las jóvenes, a quienes habría atraído a una vivienda en La Matanza.

Según los investigadores, el crimen fue cometido como un mensaje mafioso, que incluyó la transmisión en vivo a un grupo cerrado de Instagram durante la tortura y posterior descuartizamiento de las víctimas. Pequeño J es definido por las autoridades como un delincuente joven y violento, que comprende los códigos internos del narcotráfico y no presenta límites a la hora de imponer disciplina sobre sus colaboradores.

Con su captura, se consolida la investigación de uno de los casos que más conmocionó a la sociedad argentina. Por último, las autoridades trabajan en su extradición a la Argentina para que pueda enfrentar a la Justicia.

