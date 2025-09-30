Policiales > Noveno detenido
Arrestaron en Perú a Tony Valverde, autor intelectual del triple femicidio
POR REDACCIÓN
Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, de 20 años, fue detenido en Perú tras un operativo conjunto de la Policía Nacional de ese país, Interpol y la Policía Federal Argentina. Está acusado de ser el autor intelectual del triple femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) en Florencio Varela.
Sobre Valverde Victoriano pesaba un pedido de captura nacional e internacional desde el viernes por la noche, debido al riesgo de fuga. La Justicia lo señala como responsable de planear y ordenar la tortura y asesinato de las jóvenes, a quienes habría atraído a una vivienda en La Matanza.
Según los investigadores, el crimen fue cometido como un mensaje mafioso, que incluyó la transmisión en vivo a un grupo cerrado de Instagram durante la tortura y posterior descuartizamiento de las víctimas. Pequeño J es definido por las autoridades como un delincuente joven y violento, que comprende los códigos internos del narcotráfico y no presenta límites a la hora de imponer disciplina sobre sus colaboradores.
Con su captura, se consolida la investigación de uno de los casos que más conmocionó a la sociedad argentina. Por último, las autoridades trabajan en su extradición a la Argentina para que pueda enfrentar a la Justicia.
