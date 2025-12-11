Una violenta gresca sucedió en la zona de Costa Canal 1, en Capital. Un joven resultó herido de un disparo y tres sospechosos fueron detenidos luego de un operativo policial que se extendió por varias viviendas del barrio.

El hecho ocurrió cuando personal de la Motorizada 1 fue comisionado por el Cisem tras un llamado que alertaba sobre una pelea y detonaciones de arma de fuego en la vía pública. Al llegar al lugar, varios vecinos señalaron que un grupo de jóvenes había efectuado disparos y que uno de ellos había impactado en la pierna derecha de Luciano Exequiel Corzo Herrera, de 27 años.

De inmediato se solicitó asistencia médica y Corzo Herrera fue trasladado para recibir atención por la herida, que si bien no revestía riesgo de vida, requirió intervención profesional.

Según informaron fuentes policiales, los agresores se habían refugiado en una vivienda ubicada en Rogelio Cerdera Este. Con la autorización correspondiente, los efectivos ingresaron al domicilio y visualizaron en el fondo a tres jóvenes que, al notar la presencia policial, intentaron escapar en distintas direcciones.

Tras un operativo coordinado que incluyó la persecución por casas colindantes, los uniformados lograron la aprehensión de los sospechosos: Alberto Enrique Aguilera, de 18 años; Tiago Nehuen Lucero Figueroa, de 18 años; y Gabriel David Fernández, de 23 años.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia y fueron imputados por los delitos de abuso de arma de fuego, lesiones leves en concurso ideal y violación de domicilio en concurso real. Las autoridades continúan con la investigación para determinar la participación exacta de cada uno en el ataque.