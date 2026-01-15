Dos detenidos en Albardón acusados de robar una casa

En un operativo llevado a cabo este martes, personal de la Comisaría 18° logró la detención de dos hombres acusados de cometer un hurto en una vivienda del departamento Albardón. Los sujetos fueron sorprendidos por la policía mientras intentaban huir con una significativa cantidad de efectos sustraídos.

E. Quiroga (32) y J. Montiveros (40), los detenidos. FOTO: Gentileza Policía de San Juan

Los detenidos fueron identificados como E. Quiroga (32), residente en el barrio El Cerro de Albardón, y J. Montiveros (40), oriundo de Río San Juan Alto de Sierra, en Santa Lucía. Ambos quedaron a disposición de la justicia.

El hecho

Según el relato de la víctima, una mujer de 34 años, el hecho ocurrió en la tarde-noche del martes en su domicilio de calle Nacional. La damnificada señaló que había salido de su hogar alrededor de las 17:30 horas y, al regresar a las 22:00, descubrió que su vivienda había sido violada.

Los delincuentes forzaron una ventana trasera que estaba anulada con un mueble, logrando ingresar al interior. Inicialmente, la propietaria reportó la desaparición de varios artículos específicos, entre los que se encontraban un televisor Noblex, un parlante negro, tres pares de botines Topper, una cabina de uñas y un torno de uñas.

Recuperaron numerosos efectos tras detener a dos sospechosos de un hurto en Albardón. FOTO: Gentileza Policía de San Juan

El operativo policial

La intervención policial fue clave. Efectivos que realizaban un patrullaje de rutina recibieron la denuncia de la mujer y se dirigieron de inmediato al lugar. Al aproximarse a la zona, los uniformados avistaron a dos individuos cargando bolsas con varios efectos y un televisor.

Al notar la presencia policial, los sospechosos arrojaron el botín en la intersección de calle Rawson, a aproximadamente 100 metros de calle Nacional, y emprendieron la fuga. La persecución se extendió hacia una finca colindante con calle Misiones, en Villa San Miguel, donde finalmente fueron aprehendidos.

La TV que encontraron. FOTO: Gentileza Policía de San Juan

Efectos recuperados

Tras la detención, la policía pudo recuperar una extensa y variada lista de objetos sustraídos, que superó la descripción inicial de la víctima. Entre los artículos secuestrados se encuentran:

Electrodomésticos y tecnología: 1 procesadora de jugos Black+Decker, 1 licuadora Atma, 1 notebook Samsung, 1 tetera eléctrica, 1 plancha y 1 secador de pelo.

Artículos de sonido y video: 1 parlante Audio, 1 parlante Dinacs y el televisor reportado.

Artículos de cuidado personal: La cabina y torno de uñas denunciados, perfumes varios y pintura de maquillaje.

Indumentaria y calzado: 6 pares de zapatillas varias y ropa.

Otros efectos: 1 termo Stanley, 1 termo con mate, 1 botella de agua y diversos enseres domésticos.

Debido a que los acusados fueron capturados en flagrancia, el caso será procesado bajo el procedimiento especial de flagrancia. La Unidad Fiscal de Flagrancia (UFI), a cargo del Ayudante Fiscal Gustavo Mendoza, se hará cargo de la investigación y la formulación de los cargos correspondientes contra los dos detenidos.