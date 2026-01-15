San Martín informó los precios de las cuotas sociales y que a partir del Torneo de Primera Nacional 2026 el ingreso a los partidos que el equipo dispute en condición de local será exclusivamente para socios del club que se encuentren con la cuota al día. La medida forma parte de una política institucional orientada a seguir consolidando el crecimiento del club y a reforzar la seguridad de los socios al momento de asistir al estadio.

Desde la institución explicaron que esta decisión se enmarca en el trabajo que se viene desarrollando en los últimos años, con el objetivo de ordenar el acceso, jerarquizar la condición de socio y fortalecer el sentido de pertenencia. La iniciativa apunta a brindar mayor previsibilidad y tranquilidad en cada jornada, al tiempo que promueve un acompañamiento más activo y comprometido de la masa societaria.

Publicidad

En ese contexto, el club convocó a los hinchas a sumarse como socios o a regularizar su situación para poder acompañar al Verdinegro en cada presentación como local. “Te esperamos para que sigamos juntos trabajando por los objetivos que todos los verdinegros de corazón queremos, ver a nuestro club en lo más alto”, señalaron desde San Martín.

Asimismo, se dieron a conocer los precios vigentes de las distintas categorías de socios para la próxima temporada. El valor del Socio Fútbol será de $30.000, el Socio Pleno Este tendrá un costo de $40.000, el Socio Pleno Oeste Baja de $45.000 y el Socio Protector de $50.000.

Publicidad

Con esta medida, San Martín reafirma su apuesta por el fortalecimiento institucional y por una relación cada vez más cercana con sus socios, considerados una pieza fundamental en el presente y el futuro del club.