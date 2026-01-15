La misión Crew-11 de la NASA regresó de manera anticipada a la Tierra este jueves luego de que una emergencia médica afectara a uno de los cuatro astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI). La cápsula Dragon de SpaceX amerizó con éxito en el océano Pacífico frente a la costa de San Diego, California, tras unas 11 horas de descenso desde el laboratorio orbital.

Se trata de la primera vez en la historia de la EEI que una misión tripulada finaliza antes de lo previsto por razones de salud, ya que la Crew-11 tenía planes de permanecer en órbita hasta mediados de febrero de 2026.

Publicidad

La tripulación estaba integrada por Zena Cardman y Mike Fincke (NASA), Kimiya Yui (JAXA, Japón) y Oleg Platonov (Roscosmos, Rusia). Todos los astronautas regresaron a salvo y fueron asistidos por equipos de recuperación, que los llevaron a tierra firme para evaluaciones médicas adicionales.

La agencia espacial estadounidense no identificó públicamente al astronauta que experimentó el problema de salud ni detalló la naturaleza de la afección, citando motivos de privacidad médica. Sin embargo, las autoridades indicaron que su condición es estable.

Publicidad

El regreso adelantado se decidió luego de que se cancelara una caminata espacial programada para principios de enero debido a la aparición del problema de salud. La NASA señaló que, aunque no fue una emergencia inmediata, era necesario que el astronauta recibiera atención médica en tierra.

La misión Crew-11 había despegado el 1 de agosto de 2025 y acumuló aproximadamente 167 días en el espacio, durante los cuales la tripulación llevó a cabo experimentos científicos y trabajos de mantenimiento en la EEI.

Publicidad

Mientras tanto, la estación continúa operando con una tripulación reducida, y la NASA se prepara para el lanzamiento de la próxima misión, Crew-12, con la intención de restablecer la presencia completa de astronautas en la EEI.