Estrenos en San Juan: de Marty Supremo a Avatar 3 en los cines
POR REDACCIÓN
Las salas comerciales de San Juan modifican su oferta desde este jueves 15 de enero hasta el próximo miércoles, con una cartelera que destaca principalmente por el drama y el terror.
Entre las novedades sobresale Marty Supremo, una biopic de 150 minutos protagonizada por Timothée Chalamet y Gwyneth Paltrow sobre un veterano campeón de ping pong. Asimismo, el cine nacional presenta La virgen de la tosquera, donde la directora Laura Casabé explora la magia negra y los hechizos durante la crisis argentina de 2001.
La propuesta internacional incluye la comedia negra surcoreana La única opción, dirigida por Park Chan-wook, que relata la historia de un hombre despedido que decide eliminar a sus competidores.
En el género de suspenso, Sydney Sweeney y Amanda Seyfried protagonizan La empleada, bajo la dirección de Paul Feig, interpretando a una doméstica que descubre oscuros secretos familiares.
Mientras tanto, en acción debuta Exterminio: El templo de huesos y continúa en cartelera la saga de James Cameron con Avatar 3: Fuego y cenizas, centrada en el violento Pueblo de las Cenizas.
Para el público familiar y aprovechando el periodo de vacaciones, las opciones ATP incluyen Zootopia 2, con Judy y Nick tras un misterioso reptil, y Tom y Jerry: La brújula mágica, cuya aventura transcurre en el Museo Metropolitano. También se suman Moon, mi amigo el panda, del realizador Gilles de Maistre, y la aventura de Bob Esponja enfrentando al Holandés Volador.
Por su parte, Jack Black y Paul Rudd encabezan la comedia Anaconda, interpretando a amigos que encuentran una serpiente real mientras filman un remake en la Amazonia.
Finalmente, el terror se completa con Primate, sobre un chimpancé con rabia en una fiesta, y la secuela Five Nights at Freddy’s 2, donde los personajes Mike y Vanessa intentan ocultar la verdad a Abby en la pizzería de Freddy Fazbear.