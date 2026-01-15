Las salas comerciales de San Juan modifican su oferta desde este jueves 15 de enero hasta el próximo miércoles, con una cartelera que destaca principalmente por el drama y el terror.

Entre las novedades sobresale Marty Supremo, una biopic de 150 minutos protagonizada por Timothée Chalamet y Gwyneth Paltrow sobre un veterano campeón de ping pong. Asimismo, el cine nacional presenta La virgen de la tosquera, donde la directora Laura Casabé explora la magia negra y los hechizos durante la crisis argentina de 2001.

La propuesta internacional incluye la comedia negra surcoreana La única opción, dirigida por Park Chan-wook, que relata la historia de un hombre despedido que decide eliminar a sus competidores.

En el género de suspenso, Sydney Sweeney y Amanda Seyfried protagonizan La empleada, bajo la dirección de Paul Feig, interpretando a una doméstica que descubre oscuros secretos familiares.

Mientras tanto, en acción debuta Exterminio: El templo de huesos y continúa en cartelera la saga de James Cameron con Avatar 3: Fuego y cenizas, centrada en el violento Pueblo de las Cenizas.

Para el público familiar y aprovechando el periodo de vacaciones, las opciones ATP incluyen Zootopia 2, con Judy y Nick tras un misterioso reptil, y Tom y Jerry: La brújula mágica, cuya aventura transcurre en el Museo Metropolitano. También se suman Moon, mi amigo el panda, del realizador Gilles de Maistre, y la aventura de Bob Esponja enfrentando al Holandés Volador.

Por su parte, Jack Black y Paul Rudd encabezan la comedia Anaconda, interpretando a amigos que encuentran una serpiente real mientras filman un remake en la Amazonia.

Finalmente, el terror se completa con Primate, sobre un chimpancé con rabia en una fiesta, y la secuela Five Nights at Freddy’s 2, donde los personajes Mike y Vanessa intentan ocultar la verdad a Abby en la pizzería de Freddy Fazbear.