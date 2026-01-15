El Gobierno nacional reaccionó ante las reiteradas cancelaciones de vuelos de la aerolínea low cost Flybondi y confirmó que se labraron actas de infracción contra la empresa, en medio de miles de reclamos de pasajeros afectados durante la temporada alta. La medida fue adoptada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que además advirtió sobre la posibilidad de aplicar sanciones más severas en caso de comprobarse nuevos incumplimientos.

Desde el organismo, que depende de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación, señalaron que la decisión se tomó “en cumplimiento de su rol de autoridad de control y fiscalización del servicio de transporte aéreo”. Las quejas fueron recopiladas a través del sitio web oficial de la ANAC, donde los usuarios denunciaron cancelaciones y reprogramaciones sin aviso previo, una situación que consideraron una vulneración de sus derechos como pasajeros.

Las actas de infracción constituyen constataciones realizadas por funcionarios públicos habilitados que certifican acciones inapropiadas o la omisión de obligaciones por parte de las aerolíneas. Este procedimiento da inicio a un sumario administrativo que, de comprobarse la responsabilidad de la empresa, puede derivar en sanciones que van desde multas económicas hasta la suspensión temporal o la cancelación de la autorización para operar servicios aerocomerciales.

Desde la ANAC remarcaron que el organismo lleva adelante un seguimiento riguroso y permanente de las compañías aéreas, labrando actas por incumplimientos en la prestación del servicio. Además, destacaron que este mecanismo sancionatorio había quedado prácticamente sin aplicación desde 2020 y que el Gobierno nacional decidió retomar el proceso de sanciones para todas las líneas aéreas que no cumplan con la normativa vigente.

Según explicaron fuentes oficiales, el objetivo central de estas medidas es la protección de los pasajeros. “El propósito final se verá reflejado cuando las empresas cumplan con sus servicios en tiempo y forma, reduciendo el promedio de infracciones mensuales”, indicaron.

En el caso puntual de Flybondi, la situación se agravó en los últimos días. En el marco de la segunda quincena de enero, la compañía registró más de 22.000 pasajeros afectados por cancelaciones. Entre el jueves pasado y el lunes 12, se anularon 125 vuelos regionales. Solo el lunes se cancelaron 20 de los 76 vuelos programados, mientras que el domingo se suprimieron otros 20 sobre un total de 74, profundizando el malestar de los usuarios y encendiendo las alarmas del Gobierno.

El comunicado de ANAC