Un grave hecho de inseguridad generó conmoción este martes en el barrio San Juan de Mar del Plata, Buenos Aires. Un delincuente robó un auto con una bebé de apenas tres meses en su interior. El episodio ocurrió en la intersección de Belgrano y Olazábal y quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.

Según se informó, el hecho se produjo cuando un hombre de 39 años estacionó su Ford Focus frente a un comercio para realizar una compra rápida. Al descender del vehículo, dejó a su hija dentro del auto, sin activar el seguro de las puertas, y entró al almacén. En ese momento, un sujeto con gorra negra apareció caminando por la calle Olazábal, se detuvo en la esquina y observó atentamente la situación.

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad, difundidas por el medio Mi 8, muestran cómo el delincuente miró hacia el interior del local para asegurarse de que nadie lo estuviera observando, se acercó al vehículo, abrió la puerta y se subió al auto. Sin dudarlo, escapó del lugar con la bebé sentada en uno de los asientos, generando momentos de extrema angustia.

Tras un intenso operativo policial desplegado en la zona, el vehículo fue hallado a unas 15 cuadras del lugar del robo. La bebé fue encontrada sana y salva y rápidamente devuelta a su padre. Ambos fueron acompañados a la Comisaría Primera, donde se realizó la denuncia correspondiente.

En paralelo, se convocó a personal de Policía Científica para llevar a cabo las pericias sobre el vehículo y recolectar pruebas que permitan identificar al autor del hecho. La investigación continúa y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas para dar con el responsable de este grave episodio.