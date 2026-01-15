La División Robos y Hurtos de la Policía de San Juan culminó una investigación de varias semanas con la detención de dos hombres mayores de edad, tras una serie de robos reiterados a choferes de Uber y Didi en la zona de Concepción.

Mediante un relevamiento exhaustivo de información, análisis de patrones delictivos y diligencias de campo, se determinó que los sospechosos actuaban de manera organizada solicitando viajes por aplicación para luego robar celulares, billeteras y efectos personales al llegar al punto acordado. Estos ataques se repetían bajo un mismo modus operandi, aprovechando horarios de baja circulación y la vulnerabilidad de los conductores al arribar al lugar indicado.

Publicidad

Bajo las directivas del Fiscal Coordinador Cristian Catalano, se realizaron seis allanamientos simultáneos con orden judicial en los barrios General Acha, Dorrego y Levenson de Chimbas.

En los procedimientos se detuvo a los individuos identificados como Bazán y Moreno; se confirmó que este último era un prófugo del régimen de salidas transitorias al momento de su aprehensión. Además, los efectivos incautaron dos armas de fuego, prendas de vestir que habrían sido usadas en los robos y billeteras con características coincidentes a las denunciadas por las víctimas.

Publicidad

Respecto al avance del caso, desde el Ministerio Público Fiscal remarcaron que la causa continúa en plena etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas, ya que se busca determinar si existen más personas involucradas y recuperar otros elementos robados.