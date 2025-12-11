Edinson Cavani atraviesa uno de los momentos más difíciles de su etapa en Boca tras una temporada 2025 en la que solo disputó el 54% de los partidos y acumuló 107 días de inactividad debido a seis lesiones musculares. Lejos del delantero que brilló en Napoli, PSG y Manchester United, el uruguayo perdió terreno en la consideración del cuerpo técnico y fue suplente durante los últimos meses, incluso ausentándose en encuentros decisivos como el Superclásico.

En medio de ese panorama, y a semanas de cumplir 39 años, todo indicaba que el Matador podía estar cerca del retiro o de una salida del club. Sin embargo, desde el predio xeneize confirmaron que Cavani tomó la decisión de continuar y cumplir su contrato hasta diciembre de 2026. “Su sacrificio y profesionalismo son intachables”, señalaron puertas adentro, convencidos de que una buena pretemporada puede devolverle competitividad.

El delantero considera que empezar de cero en 2026 será clave para recuperar ritmo y dejar atrás las lesiones. Además, tiene un objetivo que le renueva las energías: Boca volverá a disputar la Copa Libertadores el próximo año, torneo que podría ser el último de su carrera. En el club aseguran que Cavani mantiene viva la espina de la final perdida en 2023 y que sueña con despedirse levantando un título internacional.

Con motivación renovada y el respaldo del plantel, el Matador buscará revertir un año para el olvido y darle un cierre glorioso a su trayectoria.