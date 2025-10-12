Cultura y Espectáculos > Escándalo
"Lo tengo chequeadísimo": el explosivo dato sobre Wanda Nara que complica su debut en MasterChef
POR REDACCIÓN
Mientras MasterChef Celebrity calienta motores para su debut, pautado para el próximo lunes 13, se han dado a conocer detalles detrás de escena del reality culinario. La controversia se centró en la conductora Wanda Nara.
La panelista de LAM, Julieta Argenta, fue quien reveló el dato que generó revuelo. Argenta afirmó: “Me enteré de algo. Me contaron algo de Wanda y lo tengo chequeadísimo por dos personas”.
Tras generar expectativa, Argenta soltó la información que involucra a la conductora y algunos participantes: “Me dijeron que ella, cuando entra al estudio, no saluda a nadie. Y cuando se prende la cámara, ahí buena onda”.
Esta supuesta actitud ha generado tensiones en el backstage. Argenta incluso logró obtener un textual de una de las participantes sobre la dinámica con la conductora.
