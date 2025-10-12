Nicolás Cabré volvió a utilizar las redes sociales para mostrar su faceta más tierna y romántica. Tras completar una importante maratón en Chicago, el actor publicó una serie de fotos en las que se lo ve feliz por la medalla que consiguió, junto a un tierno mensaje dirigido a Rocío Pardo.

El logro deportivo en la carrera 5to majors llega en un momento de estabilidad y felicidad personal y profesional para Cabré. En la publicación, el actor dejó en claro que su pareja es fundamental en estos éxitos.

Junto a una foto donde ambos posan con el reconocimiento, Cabré escribió: “Esta publicación es para vos Rocío, para agradecer todo lo que sos conmigo". Además, señaló la lógica de que la medalla estuviera en sus manos porque ella es "gran parte de todo esto”.

En el posteo de Instagram que despertó la ternura de sus seguidores, el artista continuó expresando su alegría. La dedicatoria sirvió para decirle "gracias por hacer que todas estas cosas que hacemos sean inolvidables”.

El actor agradeció específicamente los gestos de su pareja que acompañan su pasión por el running y este estilo de vida: "Gracias por escucharme contándote cosas sobre corredores que no tienen por qué importarte y sonreír, por esperarme y empujarme para que trate de alcanzar estos objetivos de la mejor manera y sonreír”.

Cabré cerró el mensaje con profundas palabras de afecto: “Puede seguir y seguir, pero básicamente te digo gracias por tu sonrisa hermosa y por hacerme sonreír a mí. Gracias por amarme como lo hacés y por cuidarme siempre. Gracias por tu compañía, te amo mi amor, sos increíble”.

En sus historias de Instagram, el actor también compartió una selfie sosteniendo la medalla con orgullo y brindó detalles sobre la dificultad de la carrera: “Y pasaron otros 42K. Distancia que me cuesta y duele, pero se pelea". Cabré confirmó que el de Chicago fue su "quinto majors", y que solo le falta uno, el cual "ya lo iremos a buscar".