El Liverpool demostró su jerarquía en el Deutsche Bank Park y goleó 5-1 al Eintracht Frankfurt en la 3ª fecha de la fase de grupos de la Champions League, con goles de Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Cody Gakpo, Dominik Szoboszlai y Hugo Ekitike. El argentino Alexis Mac Allister ingresó en el complemento por Gakpo con el partido ya definido. Por el lado alemán, Mario Götze, campeón del mundo en 2014, asistió a Rasmus Kristensen para el gol inicial del Eintracht.

Pero además del encuentro, también se volvió viral por una particular falla en la transmisión: cuando el partido estaba 3-1 en los primeros minutos del segundo tiempo, la pantalla principal cambió por error y mostró la cabina de relatores Hugo Pons y Jorge Baravalle. “Hola, ¿cómo les va?”, alcanzó a saludar Pons mientras su compañero hacía gestos para corregir la señal. El desliz duró unos diez segundos y rápidamente se difundió en redes sociales.

Pons mantuvo su estilo descontracturado y continuó la narración con humor, incluso durante el córner posterior al error. “Extraordinario esto, es divino, hermoso”, dijo entre risas antes de retomar el partido. La transmisión se normalizó en pocos segundos, dejando la anécdota como un ejemplo del trabajo en directo durante la Champions League.

Con este resultado, Liverpool suma seis puntos, tras vencer previamente al Atlético de Madrid y caer ante Galatasaray. Eintracht Frankfurt tiene tres unidades, luego de su victoria inicial sobre Galatasaray y la derrota frente al Colchonero.

En la próxima fecha, los alemanes visitarán al Napoli en Italia, mientras que Liverpool recibirá al Real Madrid en uno de los partidos más esperados del grupo.