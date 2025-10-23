La tensión entre Wanda Nara y Valentina Cervantes en las grabaciones de MasterChef Celebrity es cada vez más notoria, y las constantes "picanteadas" de la conductora a la pareja de Enzo Fernández estarían desatando la furia del futbolista campeón del mundo, que prefiere mantenerse alejado de los escándalos mediáticos.

Aunque ambas protagonistas del reality de cocina se esforzaron por negar cualquier tipo de conflicto, las conversaciones frente a cámara, donde inevitablemente sale a relucir el nombre del mediocampista, exponen una notoria incomodidad, especialmente por parte de Cervantes.

Según reveló el periodista Gustavo Méndez en La Posta del Espectáculo, la incomodidad es tal que ya escaló a la intimidad del jugador del Chelsea. El eje del malestar es un conflicto que data de tiempo atrás, cuando Méndez había contado que Wanda Nara le había escrito directamente a Enzo Fernández, un mensaje que él ignoró y le mostró de inmediato a Valentina Cervantes.

Ahora, con ambas mujeres compartiendo estudio de televisión, Wanda Nara suele preguntarle a Valentina sobre su vida con el futbolista, consultando qué opina de que él esté en un reality e incluso qué platos le cocina. Las respuestas de Cervantes demuestran que la buena onda no existe.

"Valentina Cervantes está enojada por todas las picanteadas que le hace Wanda Nara y que el programa edita", aseguró Méndez. Y detalló la reacción del deportista: "Internamente, en su intimidad, a ella le jode que siempre nombre a Enzo Fernández porque a él le rompe los h* que se hable de él**. A ninguno de la Scaloneta le gusta que pase esto".

De acuerdo con el periodista, Valentina Cervantes no esperaba que Wanda Nara le mencionara constantemente a Enzo Fernández al aire, lo que desató todo este revuelo. Además, la modelo está enfocada en hacer su "propia carrera" y sentirse independiente. El consejo que recibió su círculo íntimo fue categórico: "Le aconsejaron que niegue todo porque si dice que sí, iba a ser un quilombo y le iba a molestar a él".