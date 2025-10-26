A menos de 24 horas de las elecciones legislativas, el diputado nacional Pablo Cervi, candidato a senador por La Libertad Avanza, fue víctima de un violento asalto en su vivienda en la ciudad de Neuquén. El ataque ocurrió mientras se encontraba junto a su familia, quienes resultaron ilesos, aunque profundamente conmocionados. Según relataron fuentes cercanas al legislador, los delincuentes le gatillaron varias veces sin que el arma llegara a dispararse, y además lo golpearon antes de huir del lugar.

El hecho se produjo durante la noche del viernes y generó un fuerte impacto político y social en la provincia. Cervi denunció públicamente que la zona donde ocurrió el ataque “estaba liberada” y cuestionó la falta de respuesta de las fuerzas de seguridad. “Neuquén zona liberada. El 101 no funciona”, escribió el diputado en su cuenta de X, en referencia al número de emergencias que (según su entorno) no respondió a los llamados durante el hecho.

Fuentes allegadas al candidato señalaron que la policía demoró más de treinta minutos en llegar al domicilio, mientras la familia permanecía encerrada por miedo a un nuevo ataque. Ante esta situación, el entorno de Cervi solicitó una intervención inmediata de las autoridades provinciales y nacionales para garantizar la seguridad de los candidatos y de la ciudadanía durante la jornada electoral.

La Fiscalía de Neuquén y la Policía provincial iniciaron una investigación para identificar a los autores del asalto. Efectivos realizaron pericias en la vivienda y revisan cámaras de seguridad cercanas para reconstruir los movimientos previos y posteriores al ataque.

El hecho tuvo rápida repercusión en el ámbito político. La diputada Lilia Lemoine compartió una foto del legislador tras ser golpeado y escribió: “¡Violentos nunca más!”. Su compañera de espacio Nadia Márquez confirmó que Cervi se encuentra fuera de peligro y bajo custodia de la Policía Federal, mientras que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, expresó su solidaridad y pidió “que se esclarezca el hecho con urgencia”.

Por su parte, el diputado del PRO Oscar Agost Carreño también manifestó su apoyo y pidió que la Justicia actúe con rapidez. “Espero que la policía encuentre a los responsables y que se haga justicia. Fuerza, Pablo”, expresó.