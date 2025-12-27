La expectativa por el cierre de Stranger Things se intensifica con el estreno de la segunda parte de su quinta temporada y el episodio final pautado para el 1 de enero de 2026. Sin embargo, esta ansiedad también ha sido aprovechada por ciberdelincuentes para lanzar una nueva ola de fraudes digitales.

Expertos en ciberseguridad alertan que los estafadores ofrecen falsos accesos anticipados y supuestas filtraciones del desenlace a través de enlaces que circulan en redes sociales, anuncios engañosos y mensajes que redirigen a páginas falsas que imitan a Netflix con gran precisión, replicando su identidad visual, logos, colores y tipografías.

Publicidad

Según la firma Kaspersky, esta similitud hace difícil para los usuarios identificar el fraude, especialmente considerando que cerca del 66% de los usuarios no sabe distinguir un sitio web falso. Una vez dentro, se invita a las víctimas a crear cuentas gratuitas para acceder a los episodios, proceso en el que se solicitan datos sensibles como nombre, correo electrónico, teléfono, fecha de nacimiento y, en casos más graves, información bancaria.

La información obtenida puede ser usada para suplantar identidades, cometer fraudes o comercializarse en la dark web. Además, existen variantes que incluyen falsas promociones asociadas al estreno, como sorteos o premios VIP, que requieren supuestos pagos o completar formularios con datos personales adicionales, aunque los premios nunca existen.

Publicidad

Kaspersky también advierte que algunas estafas redirigen a sitios con publicidad engañosa, descargas maliciosas o ventanas emergentes que buscan instalar malware capaz de robar contraseñas, registrar la actividad en línea o comprometer la seguridad del dispositivo sin que la víctima se dé cuenta.

Las principales recomendaciones para evitar caer en estas estafas son verificar la fecha y el canal oficial de estreno, ya que Netflix es la única plataforma autorizada para emitir la serie. Cualquier acceso gratuito o exclusivo fuera de ese entorno debe generar sospechas inmediatas.

Publicidad

También se aconseja revisar con atención la dirección web antes de ingresar datos personales, evitando URLs con errores ortográficos, símbolos extraños o textos inconsistentes. Ante cualquier duda, lo más seguro es cerrar la página. Nunca se debe proporcionar información bancaria ni datos personales a cambio de sorteos, premios o accesos anticipados, ya que las plataformas oficiales no solicitan esos datos fuera de sus canales habituales.

Tomarse unos segundos para comprobar la veracidad de los enlaces y desconfiar de ofertas demasiado buenas para ser reales puede ser la clave para evitar convertirse en víctima de estas estafas y disfrutar con tranquilidad del esperado final de Stranger Things.