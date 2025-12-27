Economía > Internet satelital
Starlink reduce precios en Argentina antes de finalizar 2025 con nuevas opciones para usuarios
POR REDACCIÓN
Antes de que termine el año 2025, Starlink implementó una reducción en los precios de sus equipos y planes de internet satelital en Argentina, consolidándose como una alternativa confiable para zonas donde el acceso a internet tradicional es limitado o inestable.
El servicio de Starlink está dirigido principalmente a hogares y usuarios que requieren una conexión estable y de calidad, superando las limitaciones de la infraestructura terrestre en diversas regiones del país.
Para acceder al servicio, es necesario adquirir un kit de instalación, cuyo costo varía según el modelo y el uso previsto. En Argentina, se comercializan dos versiones principales: el Kit Starlink Mini, compacto y portátil, ideal para espacios reducidos o para quienes necesitan movilidad, y el Kit Starlink Estándar, diseñado para uso residencial fijo con mayor potencia y estabilidad.
El Kit Starlink Mini incluye una antena, router Wi-Fi integrado, cables y soporte de instalación, con un precio inicial de $142.500. Mientras tanto, el Kit Starlink Estándar cuenta con una antena satelital, router Wi-Fi independiente, cables y base de montaje, con un costo desde $374.999.
En cuanto a los planes de conexión, Starlink ofrece distintas opciones adaptadas a las necesidades de sus usuarios:
Planes residenciales:
- Plan Residencial Lite: desde $38.000, adecuado para un uso moderado que incluye navegación web, streaming en calidad estándar y videollamadas ocasionales, ideal para hogares con pocos dispositivos conectados.
- Plan Residencial Standard: desde $56.100, ofrece mayor prioridad en la red y mejor rendimiento en horarios de alta demanda, recomendado para streaming en alta definición, teletrabajo y hogares con múltiples dispositivos, con datos ilimitados.
Planes itinerantes (Roam):
- Plan Itinerante 50 GB: desde $63.000, pensado para viajes o uso ocasional en distintas ubicaciones dentro del país, con un límite mensual de datos.
- Plan Itinerante Ilimitado: desde $87.500, ofrece conectividad continua sin tope de datos, ideal para motorhomes, trabajo remoto en movimiento o uso intensivo, con la posibilidad de pausar y reactivar el servicio según se requiera.
Además, Starlink prepara la implementación de un sistema que permitirá la conexión directa a celulares en Argentina, ampliando aún más las opciones de acceso a internet satelital en el país.