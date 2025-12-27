Publicidad
Publicidad

Economía > Internet satelital

Starlink reduce precios en Argentina antes de finalizar 2025 con nuevas opciones para usuarios

La empresa ajustó sus tarifas para kits y planes de internet satelital, ofreciendo alternativas para hogares y usuarios itinerantes en todo el país.

POR REDACCIÓN

Hace 7 horas
En Argentina, se comercializan dos versiones principales. Foto: Gentileza

Antes de que termine el año 2025, Starlink implementó una reducción en los precios de sus equipos y planes de internet satelital en Argentina, consolidándose como una alternativa confiable para zonas donde el acceso a internet tradicional es limitado o inestable.

El servicio de Starlink está dirigido principalmente a hogares y usuarios que requieren una conexión estable y de calidad, superando las limitaciones de la infraestructura terrestre en diversas regiones del país.

Publicidad

Para acceder al servicio, es necesario adquirir un kit de instalación, cuyo costo varía según el modelo y el uso previsto. En Argentina, se comercializan dos versiones principales: el Kit Starlink Mini, compacto y portátil, ideal para espacios reducidos o para quienes necesitan movilidad, y el Kit Starlink Estándar, diseñado para uso residencial fijo con mayor potencia y estabilidad.

El Kit Starlink Mini incluye una antena, router Wi-Fi integrado, cables y soporte de instalación, con un precio inicial de $142.500. Mientras tanto, el Kit Starlink Estándar cuenta con una antena satelital, router Wi-Fi independiente, cables y base de montaje, con un costo desde $374.999.

Publicidad

En cuanto a los planes de conexión, Starlink ofrece distintas opciones adaptadas a las necesidades de sus usuarios:

Planes residenciales:

  • Plan Residencial Lite: desde $38.000, adecuado para un uso moderado que incluye navegación web, streaming en calidad estándar y videollamadas ocasionales, ideal para hogares con pocos dispositivos conectados.
  • Plan Residencial Standard: desde $56.100, ofrece mayor prioridad en la red y mejor rendimiento en horarios de alta demanda, recomendado para streaming en alta definición, teletrabajo y hogares con múltiples dispositivos, con datos ilimitados.

Planes itinerantes (Roam):

  • Plan Itinerante 50 GB: desde $63.000, pensado para viajes o uso ocasional en distintas ubicaciones dentro del país, con un límite mensual de datos.
  • Plan Itinerante Ilimitado: desde $87.500, ofrece conectividad continua sin tope de datos, ideal para motorhomes, trabajo remoto en movimiento o uso intensivo, con la posibilidad de pausar y reactivar el servicio según se requiera.

Además, Starlink prepara la implementación de un sistema que permitirá la conexión directa a celulares en Argentina, ampliando aún más las opciones de acceso a internet satelital en el país.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS