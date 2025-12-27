Publicidad
Economía > Próximo año

Los jubilados tendrán una jubilación total de $419.303 a partir de enero

ANSES aplica un ajuste del 2,47% más el bono de $70.000. Todo esto ocurrirá a partir del mes de enero de 2026.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Los beneficiarios pueden consultar sus recibos detallados mediante Mi ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizará los haberes de enero 2026 con un incremento del 2,47%, cifra vinculada al 2,5% de inflación registrado en noviembre. Junto con este ajuste, se confirmó la permanencia del bono extraordinario de $70.000 para reforzar los ingresos de quienes perciben los haberes más bajos del sistema.

Para los beneficiarios de la mínima, el haber base se elevará de los $340.879,59 de diciembre a un valor estimado de $349.303. Al sumar el refuerzo, el total a percibir será de $419.303, aunque este monto final resulta inferior al de diciembre por la ausencia del medio aguinaldo de $170.439 que se cobró el mes anterior.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se situará en $349.440 totales, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez alcanzarán los $314.510 aproximadamente. La Pensión para Madre de 7 Hijos percibirá el mismo total que la mínima.

En el otro extremo, las jubilaciones máximas pasarán de $2.293.796,92 a cerca de $2.350.453, sector que no accede al bono extraordinario.

Se prevé que el calendario de pagos oficial inicie el viernes 9 de enero para documentos terminados en 0. Los usuarios podrán revisar el detalle exacto de su liquidación oficial en la plataforma Mi ANSES bajo la opción de consulta de recibos.

ÚLTIMAS NOTICIAS