La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizará los haberes de enero 2026 con un incremento del 2,47%, cifra vinculada al 2,5% de inflación registrado en noviembre. Junto con este ajuste, se confirmó la permanencia del bono extraordinario de $70.000 para reforzar los ingresos de quienes perciben los haberes más bajos del sistema.

Para los beneficiarios de la mínima, el haber base se elevará de los $340.879,59 de diciembre a un valor estimado de $349.303. Al sumar el refuerzo, el total a percibir será de $419.303, aunque este monto final resulta inferior al de diciembre por la ausencia del medio aguinaldo de $170.439 que se cobró el mes anterior.

Publicidad

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se situará en $349.440 totales, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez alcanzarán los $314.510 aproximadamente. La Pensión para Madre de 7 Hijos percibirá el mismo total que la mínima.

En el otro extremo, las jubilaciones máximas pasarán de $2.293.796,92 a cerca de $2.350.453, sector que no accede al bono extraordinario.

Publicidad

Se prevé que el calendario de pagos oficial inicie el viernes 9 de enero para documentos terminados en 0. Los usuarios podrán revisar el detalle exacto de su liquidación oficial en la plataforma Mi ANSES bajo la opción de consulta de recibos.