La promoción de regalos misteriosos de la Epic Games Store ha alcanzado su undécimo día, ofreciendo un nuevo título gratuito cada 24 horas que los usuarios pueden conservar para siempre.

En esta oportunidad, la tienda de los creadores de Fortnite —que ya ha entregado 10 juegos— presenta Cassette Beasts, disponible hasta este domingo 28 de diciembre a las 17:00h (horario peninsular español), momento en que llegará el duodécimo obsequio.

Este título de rol e indie permite coleccionar monstruos y transformarse en ellos durante enfrentamientos por turnos, destacando un sistema de fusión para combinar dos formas cualesquiera en criaturas únicas y poderosas.

La aventura se desarrolla en Nueva Wirral, una isla apartada donde habitan seres extraños surgidos de sueños y pesadillas. Los jugadores forman parte de un grupo de valientes que emplean cintas para grabar monstruos, obteniendo así sus habilidades especiales. Para lograr el objetivo final de regresar a casa, es necesario explorar cada centímetro de este territorio mientras se capturan las formas de los habitantes locales en las valiosas cintas.