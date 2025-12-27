Alemania analiza implementar una prohibición al uso de redes sociales para menores de edad, sumándose al debate global sobre los efectos de la tecnología en la juventud. El objetivo es liderar en Europa un movimiento de "desconexión protegida" que priorice la salud mental y el desarrollo cognitivo de los niños.

El ministro de Asuntos Digitales, Karsten Wildberger, expresó su apoyo a esta medida y la calificó como "más que justificada". Destacó la evidencia científica que indica el impacto negativo de las plataformas digitales en el desarrollo emocional y cognitivo de los menores, y afirmó que el Estado debe asegurar que los niños crezcan con la misma capacidad de concentración que las generaciones anteriores, libres de las constantes distracciones del entorno digital.

Wildberger también propuso fortalecer las normas en los espacios educativos, argumentando que la sociedad "les debe" a los jóvenes períodos regulares sin dispositivos móviles para favorecer un aprendizaje profundo. En este sentido, una encuesta del instituto INSA reveló que el 60% de los alemanes apoya prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, mientras que solo un 25% se opone.

Además, una comisión de expertos en Protección de la Infancia y la Juventud trabaja en recomendaciones técnicas que se presentarán a mediados de 2026, incluyendo límites de edad específicos para el uso de estas plataformas.

Este proyecto alemán se enmarca en un contexto internacional donde países como Australia ya han tomado medidas similares. El miércoles pasado entró en vigor en Australia una ley que prohíbe a menores de 16 años el acceso a redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat, Twitch, Reddit, Threads y TikTok, entre otras.

Dicha normativa obliga a las plataformas a restringir la creación de cuentas para este grupo etario y a eliminar aquellas existentes. Asimismo, establece sistemas de verificación de edad y traslada la responsabilidad a las empresas tecnológicas, con multas de hasta 33 millones de dólares en caso de incumplimiento.

Con esta iniciativa, Alemania busca garantizar que los intereses comerciales de las grandes plataformas no prevalezcan sobre la salud mental y el bienestar de los jóvenes, priorizando su concentración y desarrollo integral en un mundo cada vez más digitalizado.