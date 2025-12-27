En enero de 2026, el personal de servicio doméstico recibirá un aumento en sus salarios, según lo dispuesto por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). Los ajustes varían según la categoría laboral, la modalidad de trabajo y la carga horaria, siguiendo un esquema que combina incrementos escalonados y bonos.

En la cúspide salarial se encuentran los supervisores, quienes cobrarán $3.895,56 por hora con retiro y $4.254,05 por hora sin retiro. Sus sueldos mensuales serán de $485.961,09 y $539.711,97, respectivamente. Esta categoría incluye a quienes coordinan y supervisan al resto del personal en hogares o comercios.

El personal dedicado a tareas específicas, como cocina o funciones especializadas, tendrá un salario por hora de $3.696,15 con retiro y $4.039,45 sin retiro. Los sueldos mensuales para este grupo serán de $452.478,51 y $502.101,03, respectivamente.

Los caseros, que residen en el lugar donde trabajan y se encargan del mantenimiento y la vigilancia de propiedades urbanas o rurales, percibirán $3.494,25 por hora y un salario mensual de $441.806,54.

Quienes se dedican a la asistencia y cuidado de personas, como adultos mayores, niños o personas con discapacidad, recibirán $3.494,25 por hora y $441.806,54 al mes con retiro. En la modalidad sin retiro, su remuneración ascenderá a $3.894,43 por hora y $490.745,56 mensuales.

En el segmento más amplio, correspondiente a tareas generales (limpieza, cocina, mantenimiento y otras labores domésticas), el valor por hora con retiro será de $3.250,10 y el sueldo mensual de $398.722,14. Para quienes trabajan sin retiro, estos montos serán de $3.494,25 por hora y $441.806,54 al mes.

Además del salario, la CNTCP estableció un bono no remunerativo para enero de 2026. Quienes trabajen más de 16 horas semanales recibirán $14.000. Para quienes laboren entre 12 y 16 horas, el bono será de $9.000, mientras que quienes trabajen menos de 12 horas cobrarán $6.000.

En los casos donde un empleado cumpla tareas de diferentes categorías, se aplicará el salario correspondiente a la función de mayor jerarquía. También se mantiene un adicional por antigüedad del 1% del salario mensual por cada año completo de trabajo, beneficio vigente desde septiembre de 2021 y calculado desde septiembre de 2020, sin efecto retroactivo.

Para quienes trabajan en zonas desfavorables, como La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones en Buenos Aires, se reconoce un adicional del 30% sobre el salario mínimo.

Previo a este aumento, la CNTCP había implementado en noviembre y diciembre de 2025 un incremento salarial del 2,7% en dos tramos (1,4% y 1,3%) y un bono no remunerativo que también se pagará en enero de 2026.