El crecimiento en las compras internacionales a través de las plataformas Shein y Temu en Argentina llevó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a establecer nuevas regulaciones para el ingreso de productos al país.

Según la Resolución Nº 3916 de ARCA, los pedidos realizados en estas tiendas online deben ser exclusivamente para uso personal y no comercial. Además, existen restricciones claras: el peso máximo permitido por pedido es de 50 kilos, no se pueden adquirir más de tres unidades idénticas y el valor total de la compra no debe superar los 3.000 dólares.

Cada paquete pasa primero por la Aduana Argentina, lo que en ocasiones puede generar demoras en la entrega. Sin embargo, tanto Shein como Temu suelen enviar notificaciones por correo electrónico para informar sobre el estado del envío, facilitando el seguimiento por parte de los compradores.

Para evitar inconvenientes, ARCA solicita realizar un trámite obligatorio a través de su portal cuando el paquete llega por Correo Argentino. Este procedimiento consiste en confirmar la recepción del pedido. En caso de no completarse dentro del plazo establecido, la agencia bloqueará la posibilidad de recibir nuevos envíos hasta que se justifique la situación.

Asimismo, ambas plataformas ofrecen envíos gratuitos al alcanzar un monto mínimo de compra, aunque se recomienda a los usuarios mantenerse atentos al seguimiento del pedido y cumplir con los requisitos aduaneros para asegurar una entrega sin contratiempos.