El escándalo que armó Benjamín Vicuña para no cruzarse con una famosa

Una nueva polémica sacudió la gala de los Martín Fierro de Cine y Series, protagonizada esta vez por Benjamín Vicuña. El actor chileno habría tenido un fuerte cruce con una productora, justo cuando intentaban llevarlo a dialogar con la conductora Sabrina Rojas en la alfombra roja. Curiosamente, Rojas se vio envuelta en el escándalo "sin siquiera saberlo".

Los detalles de la confrontación fueron revelados por Ángel de Brito. Según relató, Vicuña había llegado a la alfombra roja y estaba conversando con Guido Záffora. En ese momento, Vanesa, una de las productoras de Pasó en América, lo invitó a pasar al puesto donde se encontraban Tartu y Sabrina Rojas.

El rechazo del actor fue inmediato y explosivo. Vicuña le dijo a la productora: "Soltame, de ninguna manera. Esos dos me hicieron m... todo el año y me arruinaron la vida. No voy a hablar con ellos". Tras la airada declaración, el actor "le sacó el brazo y se metió para adentro".

Esta tensión es el resultado de la postura crítica que Sabrina Rojas ha mantenido contra el chileno. En Pasó en América, la conductora fue "bastante crítica con Benjamín Vicuña".

Ángel de Brito recordó que "Sabrina le dijo cositas, que había sido un perverso con Pampita y con la China Suárez". Rojas había atacado a Vicuña previamente después de que él hablara públicamente sobre el dolor que le generaba la mudanza de sus hijos a Turquía. A raíz de esto, Rojas había declarado que "Es un tipo que les ha faltado el respeto a sus mujeres". La conductora también había cuestionado la presencia del chileno en eventos de Pampita años atrás, después de su separación.