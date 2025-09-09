El reconocido humorista cordobés “Flaco” Pailos llegará a San Juan con "Pollerudo", un espectáculo de comedia que promete una noche cargada de risas, ocurrencias y complicidad con el público. La función será el domingo 14 de septiembre a las 20 horas en el Teatro Oscar Kümmel, ubicado en Mendoza Sur 2.773, Villa Krause, Rawson.

En esta propuesta, Pailos comparte escenario con la comediante Carla Dogliani, con quien despliega un juego escénico que mezcla ironía, picardía y observación cotidiana. “Pollerudo” se presenta como una mirada humorística sobre las diferencias y similitudes entre hombres y mujeres, un tema que los artistas abordan con frescura y sin perder el pulso del diálogo con los espectadores.

El formato ágil del espectáculo combina los clásicos chistes del Flaco con los personajes que Dogliani ha sabido construir en su trayectoria, logrando un contrapunto que potencia cada escena. Esa interacción convierte a la platea en cómplice de una propuesta que busca no solo entretener, sino también invitar a reírse de las costumbres compartidas.

Con una puesta dinámica y ritmo sostenido, la dupla ofrece un recorrido por situaciones reconocibles que se vuelven disparadores de carcajadas. La obra, definida como “una noche de carcajadas imperdible”, encuentra en la interacción con el público un eje central de su atractivo.

Las entradas generales tienen un valor de $25.000 y pueden adquirirse a través de entradaweb.com.ar o en formato físico en Hoffmann Instrumentos Musicales. La cita, organizada en la sala principal del Teatro Oscar Kümmel, se inscribe dentro de la agenda cultural de septiembre en la provincia y suma a San Juan dentro del circuito nacional de la gira de Pailos.