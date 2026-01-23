El Gobierno nacional argentino advirtió este viernes que no espera una liberación inmediata del gendarme Nahuel Agustín Gallo, quien permanece detenido en Venezuela desde diciembre de 2024, y que el proceso podría demorarse más de lo previsto inicialmente debido a la incertidumbre de la transición política en ese país.

Desde Balcarce 50 reconocieron que no existe información concreta que indique un desenlace próximo y que “hay factores” que podrían retrasar la situación, por lo que el panorama todavía es “incierto”. La Casa Rosada mantiene un seguimiento técnico del caso, aunque con información indirecta proveniente de aliados internacionales, y no cuenta con representación directa de inteligencia en territorio venezolano.

Argentina está representada diplomáticamente en Venezuela por Italia, y la información que maneja el Gobierno se basa en reportes de servicios de inteligencia y socios como Estados Unidos, Israel e Italia, según fuentes oficiales. Por el momento, la falta de datos propios hace que el Ejecutivo dependa de la cooperación y comunicaciones de terceros para seguir la evolución de la situación.

En ese contexto, el Ejecutivo estimó que la liberación de Gallo podría concretarse durante 2026, aunque vinculó esta posibilidad directamente al proceso de transición política en Venezuela, que definieron como “lento” y aún incompleto tras la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas externas y la reorganización del poder en Caracas.

Las autoridades argentinas sostienen que el conflicto en Venezuela “no está saldado”, y advierten que no se esperan elecciones ni definiciones claras en el corto plazo, por lo que cualquier avance dependerá de cómo evolucione la situación política y de seguridad en el país vecino.

En paralelo, la Casa Rosada ha puesto énfasis en utilizar canales diplomáticos indirectos con Estados Unidos y otros países para no entorpecer las gestiones, manteniendo perfil bajo públicamente a la espera de señales más claras sobre la posible liberación de Gallo y otros presos políticos.