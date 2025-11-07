El hombre que Carmen Barbieri "se levantó en la calle" y le puso "trapito"

Carmen Barbieri es una figura muy popular y mediática, pero la conductora todavía tenía secretos muy bien guardados que solo un puñado de amigos íntimos conocían. En una reciente charla con Pronto, la mamá de Fede Bal decidió "prender el ventilador y habló de todo".

Entre otros temas, Carmen contó por qué está soltera y reveló el romance oculto que tuvo una vez que partió su ex marido, Santiago Bal.

Respecto a su soltería, la artista de 70 años (la edad se infiere por la fecha de la nota y la mención de su edad en la nota anterior de la conversación histórica, pero el texto solo dice que es una figura y que "no ve") explicó que con tanto trabajo no tiene espacio para el amor. De hecho, exclamó que es "suerte que está sola" porque si tuviera un hombre, "no me bancaría" debido a que ella no duerme en toda la noche, ordena papeles y hace de todo. Reconoció que, si tuviera un novio, el tipo "no me bancaría".

En este contexto, la conductora reveló que desde que se separó de Santiago Bal, "nunca más nada". No obstante, contó que sí estuvo unos siete meses saliendo con alguien.

La sorpresa llegó al revelar el apodo que le puso a este candidato: “trapito”. Barbieri explicó el particular origen del nombre: “le puse trapito porque me lo levanté en la calle”. Además, contó que ella le decía "trapito" y él le respondía "mi amor".

Sobre su situación actual, Barbieri sostuvo que no necesita compañía, aunque sí necesita el cariño y el abrazo de un hombre, aunque tener amigos "no es lo mismo". Aseguró que está tranquila porque no tiene que dar explicaciones, "ni de a qué hora llegué ni a qué hora me tengo que ir". Su asistente, Melanie, le dice que los hombres la miran un montón, pero Carmen insiste en que ella no mira ni se da cuenta.

Finalmente, recordó su relación de 26 años con Santiago Bal, la cual calificó de "muy linda". Mencionó que su hijo, Fede, siempre dice que tuvo una niñez y adolescencia donde sus padres nunca se pelearon, nunca hubo un grito y nunca una falta de respeto.