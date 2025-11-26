Wanda Nara se burló de Icardi y le pegó donde más le duele

En medio de días de intenso movimiento, rumores persistentes y una agenda mediática que no da tregua, Wanda Nara decidió mostrar una faceta completamente diferente en Instagram: la de su intimidad maternal.

La publicación se produjo justo cuando Mauro Icardi dejó la Argentina y emprendió su regreso a Turquía. Mientras las redes sociales se enfocaban en analizar el vuelo del futbolista, los silencios estratégicos y los posteos enigmáticos, Wanda eligió un tono de ternura absoluta.

En esa sintonía, compartió la primera foto con una de sus hijas tras la partida de Icardi. La imagen, tomada dentro del auto, muestra a Isabella, la más pequeña del clan, dormida y de espaldas mientras su madre la abraza con fuerza.

Este gesto, simple y cotidiano, está cargado de un significado emocional profundo. Wanda lo acompañó con una declaración que refleja su estado actual: “Llegar de trabajar con ella dormida en mis brazos… qué afortunada soy”.