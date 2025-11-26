La romántica declaración de amor del hijo de Evangelina Anderson a su novia

Bastian Demichelis, el hijo de 16 años de Eva Anderson y Martín Demichelis, generó una revolución en redes sociales al presentar oficialmente a su novia, Tiziana Aranda. El joven, que había mantenido un bajo perfil, decidió abrir las puertas de su vida amorosa justo después de su aparición en MasterChef Celebrity, donde acompañó a su mamá en el día dedicado a los hijos de los participantes.

El romance florece en un momento particular, ya que se conocieron detalles del millonario divorcio que están llevando adelante sus padres, Eva y Martín Demichelis. A pesar del contexto familiar, Bastian se muestra completamente enamorado.

El anuncio formal llegó a través de sus redes, donde se mostraron a besos y no dudaron en dedicarse mensajes públicos. Ella le escribió: “Precioso te adoro”. Lejos de quedar ahí, Bastián subió la apuesta: “Hermosa mía”, a lo que agregó emojis de corazones rojos.