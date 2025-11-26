Buenos Aires será escenario este sábado de un evento sin precedentes para los amantes de los perros: una multitudinaria juntada de Golden Retrievers que buscará romper el récord Guinness de la mayor reunión de esta raza en un mismo lugar. La convocatoria se llevará a cabo el 30 de noviembre, a las 10 de la mañana, en los Bosques de Palermo, dentro del Parque Berlín.

La iniciativa es impulsada por Fausto “Faus du Perre” Duperré, un reconocido amante de los Golden y organizador de actividades pet friendly en la Ciudad. En esta oportunidad, su objetivo es ambicioso: reunir la mayor cantidad de perros Golden de la historia. Según informó, ya hay más de 2.500 mascotas inscriptas, una cifra que acerca al evento a la posibilidad concreta de alcanzar una marca mundial.

“¿Se imaginan 2.500 Golden juntos? Ya tenemos fecha para batir el récord mundial de la juntada de Golden más grande del mundo”, celebró el organizador en un video publicado en Instagram, donde invitó a los dueños a sumarse a la jornada.

Para participar, es obligatorio realizar una inscripción previa y cumplir con normas básicas: los perros deben asistir con correa, no se permitirá el ingreso de animales agresivos ni de otras razas, y los asistentes deberán llevar agua y bolsas para mantener limpio el espacio.

Además de intentar batir el récord, la actividad está pensada como un encuentro al aire libre para compartir en comunidad. “Vamos a vivir una mañana única entre dorados y buena energía”, destacó el creador del evento.

La inscripción continúa abierta a través de un formulario disponible en redes sociales y en la página del organizador.