Ángel de Brito reveló la separación más triste de la farándula argentina

El mundo del espectáculo recibió un "verdadero bombazo" y noticias "inesperadas" en las últimas horas, cuando Ángel de Brito anunció la separación del grupo Miranda!. La decisión se produce tras 24 años de trayectoria de la banda integrada por Juliana Gattas y Alejandro Sergi.

De Brito, conductor de LAM e integrante de la señal de streaming Bondi, confirmó la noticia. El anuncio se produce poco después de las últimas presentaciones del grupo en el Estadio Ferro.

El conductor explicó cómo se filtró la información: "Finalmente está confirmada la data que, la información que venía dando, que es la separación de Miranda hasta próximo aviso. Esto salió ayer así medio por el costadito: ‘último show hasta el 2027’”.

Cuando este detalle se hizo público, la banda intentó ocultarlo, revelando sin querer que no se presentarán el próximo año. De Brito afirmó que, tras la filtración, "corrieron todos a decir ‘no, saquen esto, no sé qué’ porque, bueno, medio que se les filtró, porque el año que viene no va a estar Miranda! sobre un escenario”.

La separación no sería casual, sino el resultado de "diferencias contundentes" entre los dos líderes. Sergi, descrito como "súper prolijo, súper contundente," estaría agotado de su compañera. De Brito indicó: “Pero la otra versión que yo tengo es que Ale Sergi está hinchado los huevos de Juliana, porque él es súper prolijo, súper contundente. Ella es más volada, está en otra sintonía”. Este contraste de personalidades habría generado un "cierto desgaste" luego de 24 años de trabajo conjunto.

El conductor, quien estuvo presente en el último espectáculo de la banda —a la que considera la mejor banda de pop argentina actual—, notó ciertos comportamientos de Gattas sobre el escenario que reflejaban esta interna.

De Brito observó que la vocalista estaba “como de muy mal humor”. El comunicador detalló que “Evidentemente fallaba algo que le molestaba. Como les pasa a tantos cantantes, como le pasó a Fabiana Cantilo o a Luis Miguel sobre el escenario, que manifiestan el enojo con el sonidista”.

Finalmente, De Brito cerró con una queja respecto a la conexión con el público: “Los Miranda nos hablaron toda la noche con el público. ‘Buenas noches. Qué lindo que es estar en Buenos Aires’. La verdad, una decepción”.