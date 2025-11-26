La Fecha 15 del Torneo Clausura de la División A Masculino entregó una jornada cargada de emociones, goles y resultados que mantuvieron intacta la expectativa por el primer puesto de la fase regular. Ese lugar de privilegio es clave: el líder al finalizar la fecha 16 clasificará directamente a semifinales, sumándose luego a los equipos que avancen desde el reducido.

Huarpes volvió a demostrar contundencia ofensiva al vencer por 8–4 a Unión, con goles de Ignacio Guerra, Germán Nievas, un triplete de Matías Espinosa, un doblete de Bruno Vega y otro de David Salinas. Para el elenco de Santa Lucía descontaron Marcelo Simone por duplicado, Marcos Mallea y Ángel Alcayaga.

En Rawson, Hualilán igualó 4–4 frente a Barrio Rivadavia en un partido cambiante y lleno de respuestas. Lautaro Díaz marcó dos tantos para el local, mientras que Mathias Pérez y Enzo Florez completaron la cuenta. Del otro lado, Thiago Reynoso convirtió un doblete, acompañado por los goles de Matías Moyano y Paulo Carbajal.

Alianza protagonizó una de las goleadas de la fecha al superar por 8–0 a San Ricardo, resultado que lo dejó bien perfilado en la pelea por la parte alta de la tabla. Por su parte, el encuentro entre Marquesado y Barrio de Pie quedó suspendido y deberá ser reprogramado.

El duelo entre Barrio CGT y Barrio Mercedario fue uno de los más atractivos de la jornada: los de Chimbas ganaron 7–5 impulsados por una actuación sobresaliente de Mateo Agüero, autor de seis goles, acompañado por Leandro Balmaceda. Para CGT marcaron Facundo Aguilar, Francisco Ríos en dos ocasiones, Jorge Tabarelli y Federico González.

En otro cruce ajustado, La Gloria derrotó 4–3 a Las Águilas con tantos de Carlos Costa, Ciro Merlo y un doblete de Martín Saleme. El conjunto visitante descontó mediante Jeremías Olmos, Ignacio Páez y Axel Mallea.

Sportivo Desamparados exhibió una de las actuaciones más sólidas de la fecha al imponerse 9–2 contra Del Bono. Para el Víbora anotaron Gonzalo Escudero (2), Jaime Riveros, Tiziano Garay (2), Ismael González y Agustín Espejo (2). Los tantos bodegueros fueron obra de Juan Molina y Rodrigo González.

SEC consiguió un triunfo importante al superar 4–2 a Defensores Argentinos, mientras que Krause cerró la jornada con un convincente 8–3 ante Villa Porres, sosteniéndose como uno de los equipos con mejor presente ofensivo.

Con estos resultados, la tabla queda extremadamente ajustada y todo se definirá en la Fecha 16, donde se conocerá al equipo que accederá directamente a semifinales y evitará la instancia del reducido

Programación – Fecha 16

Torneo Clausura – División A Masculino – 2025

Jueves 27 de noviembre

SEC vs. Sportivo Desamparados – 21:00 hs (en SEC)

Defensores Argentinos vs. Alianza – 21:00 hs (en Sindicato Los Plásticos)

Viernes 28 de noviembre