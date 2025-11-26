El mensaje de Marcelo Tinelli a Gustavo Yankelevich tras sus declaraciones

La delicada situación económica de Marcelo Tinelli se ha complicado, especialmente tras la exposición pública de una interna familiar desconocida hasta ese momento, revelada por Juana Tinelli. El conductor, que nunca había enfrentado conflictos con sus hijos, se desmoronó por completo, un momento que sus enemigos aprovecharon para criticarlo.

Golpeado por las críticas y los comentarios más crueles, Tinelli recibió un inesperado mensaje de apoyo de Gustavo Yankelevich, una persona que lo vio nacer en el medio y le guarda un profundo cariño. Yankelevich fue consultado sobre la crisis y ofreció su opinión más sincera.

Publicidad

El empresario aseguró que el conductor "se ha levantado de muchas" y expresó su seguridad en que "lo hará también" en esta ocasión. Además, Yankelevich describió a Tinelli como "un tipo derecho" y afirmó estar seguro de que "va a ordenar sus cosas y su equipo para salir adelante".

Estas palabras de confianza tocaron el corazón de Tinelli, quien sintió que esa persona que tanto le había dado, seguía brindándole su apoyo, por lo que no dudó en agradecer públicamente.

Publicidad

Emocionado, el conductor respondió: "Gracias por estas hermosas palabras, a quien no solo me dio la gran oportunidad de conducir un programa en tele, sino a quien admiro y respeto por todo lo que es desde hace muchos años en este medio". Tinelli continuó su agradecimiento, destacando el rol incondicional de su mentor: "Gracias querido Gustavo por estar siempre en todo momento a mi lado, cerca o lejos físicamente, pero apareciendo en los momentos claves. Te adoro por siempre".