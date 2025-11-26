Cultura y Espectáculos > Desgarradora declaración
L-Gante reveló cómo quedó la relación con su mánager tras ser estafado
POR REDACCIÓN
Elián Valenzuela, conocido como L-Gante, está transitando uno de los momentos más delicados de su trayectoria profesional después de que se hiciera público el conflicto generado por el contrato que había firmado con quien fue su mano derecha, su exrepresentante Maxi El Brother.
El cantante de cumbia 420 conversó en el programa La Mañana con Moria para explicar cuál es el estado actual de su relación con el exmánager. Elián Valenzuela enfrenta una fuerte disputa legal tras descubrir las estrictas condiciones del acuerdo que había rubricado con su exrepresentante. Según trascendió, dicho contrato dejaba casi la totalidad de sus derechos –incluyendo su nombre artístico– bajo la potestad de Maxi El Brother.
Luego de enterarse de las cláusulas polémicas, el músico decidió iniciar acciones judiciales contra Maximiliano Prado y le está reclamando una cifra que se acerca al millón de dólares.
En su diálogo con Moria Casán, L-Gante ofreció detalles de cómo se maneja el conflicto en este momento: “La situación está en cero comunicación”. A pesar de la incertidumbre, el artista afirmó que no ha dejado de trabajar: “Lo que sí, yo sigo trabajando”.
El cantante también indicó que percibe un posible cambio en la actitud del entorno de su exrepresentante: “Creo que lo veo en una postura de querer cooperar, están cediendo”, expresó. No obstante, la resolución legal aún es incierta. “No sé si esto finalizará rescindiendo el contrato o no”, advirtió L-Gante. El artista aclaró que lo que sí espera es “una respuesta lo antes posible”.
Para finalizar, L-Gante enfatizó que el vínculo con Maximiliano Prado se encuentra completamente quebrado y que ha logrado recuperar el manejo total sobre su carrera, algo que no había sucedido en mucho tiempo. L-Gante concluyó: "El día de hoy las decisiones las estoy tomando yo, y ellos no están interviniendo en nada de eso".
