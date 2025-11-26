Internaron de urgencia a Luca, hijo de Nancy Dupláa: qué le pasó

El hijo de Matías Martin y Nancy Dupláa, Luca Martin, experimentó recientemente un problema de salud que lo llevó a ser internado. El joven compartió el suceso a través de una curiosa fotografía subida a su cuenta de Instagram.

Luca Martin prefirió no dar detalles sobre su problema de salud, aunque el gesto que mostraba en la imagen y la tranquilidad de las personas que lo acompañaban sugerirían que el incidente fue algo menor.

Junto a la imagen tomada “Foto de ayer”, Luca Martin reveló lo que motivó su visita a la clínica, describiendo que experimentó un gran susto: “Tuve un dolor en la espalda, me quedé sin aire un rato y me asusté… momento vergüenza eterna".

La fotografía que el joven eligió para contar lo sucedido se volvió "épica" debido a quién aparece a su lado: la imagen capta el momento en el que Pablo Echarri, la actual pareja de su madre Nancy Dupláa, le sirve la comida.

A través de su publicación, Martin buscó tranquilizar a sus seguidores, asegurando que se encuentra bien. “Por suerte no pasó nada y estoy bien”, agregó. Además, reconoció el valor del recuerdo generado por la situación: "Y ahora tengo esta foto épica para siempre". Para cerrar su mensaje, Luca Martin expresó su agradecimiento: “Gracias por preocuparse”.