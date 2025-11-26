Yanina Latorre reveló cuánto gasta por mes en Miami y le llovieron las críticas

Yanina Latorre enfrenta una ola de repudio por sus recientes declaraciones ostentosas. La situación comenzó cuando Fernanda Iglesias, a quien se considera una "enemiga de fuste" de Latorre, reveló detalles delicados sobre la situación judicial de la figura televisiva.

Iglesias, quien ha sido comparada con "la Yanina Latorre de las mañanas" por su estilo frontal y que en el pasado ya había revelado una infidelidad de Diego Latorre, se despachó contra la panelista en el programa de stream que realiza junto a María Julia Olivan. Allí, contó que Yanina Latorre está siendo "jaqueada por una serie de juicios millonarios".

Sobre su intención de exponer a Latorre, Iglesias había contado en otra oportunidad: "Un poco disfruto hacer esto porque ella le hace daño a mucha gente y conmigo se portó mal".

El más serio de estos procesos judiciales, según Iglesias, es una demanda por 100.000 dólares. Esta suma, equivalente a 150 millones de pesos, es una cifra que le pondría "los pelos de punta a cualquier mortal".

Latorre, sin embargo, abordó el tema en el programa LAM después de haber desmentido y ninguneado a Iglesias por Twitter. Su reacción ante la cifra fue de absoluta indiferencia. La panelista declaró en un primer momento: "No es por nada, pero 100.000 dólares no es un juicio millonario".

Posteriormente, Latorre soltó la "frase definitiva", utilizando "gestos ampulosos y grandilocuentes", al decir: "Con 100.000 dólares compro ese canal pedorro de streaming, por favor". Además, justificó su desdén por la suma monetaria, indicando que el monto es ínfimo para ella: "Es que 100.000 dólares.... Yo cuando leí juicio millonario dije 'chau, me piden 10 palos, tres o cuatro propiedades, amor... ¿100.000 dólares? Me gasto eso en un mes en Miami'".