Yanina Latorre liquidó a Rusherking: "Te conocen por la China Suárez"

Rusherking ha evidenciado recientemente una faceta mucho más frontal, arremetiendo en primera instancia contra Martín Cirio. Esta actitud lo llevó a iniciar un nuevo conflicto, esta vez con Yanina Latorre.

Todo comenzó cuando el artista se quejó, durante una transmisión de streaming, sobre el hostigamiento mediático que siente cada vez que intenta tener una cita o mostrarse en público. En ese contexto, lanzó una declaración que encendió las alarmas en la televisión: “Para mí es un momento mucho más privado. Me pasa que salgo y me sacan una foto. Aparte me relacionan con eso del ejército de la LAM, siempre están buscándome el quilombo”.

El comentario no tardó en ser analizado con lupa en la mesa del programa SQP. Entre risas e ironías, uno de los panelistas lo frenó en seco, ligando su exposición a un noviazgo pasado: “Pará ahí, vos saliste con la China. ¿Quién te relaciona con el ejército de la LAM?”.

Quien realmente explotó ante la mención del cantante fue Yanina Latorre, quien respondió con su estilo filoso y frontal. Latorre no dudó en dejar clara su postura sobre el origen de la fama del cantante, asegurando que para ella, su notoriedad tuvo un claro antes y un después: “Ni mi abuela ni mi mamá te conocían hasta que saliste con la China”.

El panel entero se sumó a la idea de que la exposición de Rusherking no es casualidad, sino una consecuencia directa de su noviazgo "ultra mediático" con La China Suárez. Los comentaristas insistieron en que el interés público es una realidad de la fama, y afirmaron: “Desde que saliste con la China, a la gente le interesa tu vida privada. Es así en todos lados, papi”. Incluso, desempolvaron episodios de la actriz que quedaron grabados en la memoria colectiva, recordando el momento en que ella dijo: “me fui mundial”.

En medio del revuelo, Rusherking intentó calmar las aguas explicando por qué prefiere ocultar sus salidas sentimentales y bajarse del ruido mediático. Según el artista, no se trata de misterio sino de supervivencia pública, ya que si se muestra, la situación se viraliza de inmediato: “Si salgo a un bar, me van a sacar una foto y va a salir en todos lados”.