Trabajadores del Centro Cívico se manifestaron en la mañana

Empleados públicos autoconvocados realizaron una asamblea de protesta dentro del Centro Cívico, donde expresaron su malestar por la situación salarial y laboral. Sonia Espejo, representante de los trabajadores, afirmó que "es persecución, es falta de respeto, es desconocer la situación que a nosotros nos acontece hace más de dos años".

Durante la protesta, Espejo señaló que "el primer punto de la discusión es el abandono de trabajo en una hoja donde no hay una sola prueba de lo que está diciendo" en referencia al sumario administrativo que enfrentan. Agregó que "antes de hacernos el sumario a nosotros tiene que hacerle el sumario al funcionario porque el funcionario debe saber si un empleado abandona o no abandona el trabajo".

Publicidad

Los trabajadores denunciaron diferencias en el tratamiento salarial, indicando que mientras "los compañeros docentes ya han recuperado más del 35% de la caída de su poder adquisitivo contra el 21% que recién llevamos nosotros en dos años". También mencionaron que "hay compañeros que reciben como sueldo en el mejor de los casos $700.000" y que "la compañera que estuvo detenida la semana pasada, trabaja en el IPV, y ella tiene un sueldo de $800.000".

Respecto a las medidas de fuerza, Espejo aclaró que "no estamos hablando de medidas de fuerza ni de ninguna otra cosa que no corresponda. Nosotros sabemos muy bien dónde estamos parados y la situación que atravesamos".

Publicidad

La asamblea se realizó en el marco de la reciente inscripción del sindicato, lo que según Espejo "nos da la autoridad de poder convocar a la Asamblea y de presentarnos ante el patrón, que lo vamos a hacer en las próximas horas". Los trabajadores esperan que con esta formalización puedan establecer un diálogo directo con las autoridades provinciales.