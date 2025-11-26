La ANSES confirmó los montos del medio aguinaldo que se pagará en diciembre de 2025 para jubilados y pensionados. Con la actualización por movilidad y el bono vigente, los beneficiarios ya pueden calcular cuánto percibirán este mes. El organismo recordó que el aguinaldo se liquida como el 50% del haber más alto del semestre y se suma al pago mensual, pero aclaró que el cálculo se realiza únicamente sobre el haber previsional, sin incluir bonos.

En diciembre, los haberes tendrán un incremento del 2,34%, establecido por el Decreto 274/2024, un porcentaje apenas superior al 2,3% del IPC. Sin embargo, desde la ANSES explicaron que, debido al congelamiento del bono en 70.000 pesos, el aumento real respecto a noviembre será del 1,93% para quienes cobran la mínima. Asimismo, el organismo insistió en que el aguinaldo no contempla el bono como parte del monto a calcular, un dato clave para determinar la cifra final.

Publicidad

A continuación, se detallan los montos confirmados para cada prestación:

Jubilación mínima del SIPA

Haber: $340.879,59

Aguinaldo: $170.439,79

Total con bono: $581.319,38

Jubilación máxima

Haber: $2.304.138,53

Aguinaldo: $1.152.069,27

Total: $3.456.207,80

Publicidad

PUAM

Haber: $272.703,67

Aguinaldo: $136.351,83

Total con bono: $479.055,50

PNC por Invalidez

Haber: $238.615,71

Aguinaldo: $119.307,86

Total con bono: $427.923,57

PNC por Vejez

Haber: $238.615,71

Aguinaldo: $119.307,86

Total con bono: $427.923,57

Madres de siete hijos o más

Haber: $340.879,59

Aguinaldo: $170.439,79

Total con bono: $581.319,38

Publicidad

El aguinaldo se acreditará junto con el haber mensual entre el 9 y el 23 de diciembre, según la terminación del DNI. No será necesario realizar ningún trámite adicional, ya que el pago se depositará de manera automática en las cuentas habituales.

Calendario de pago del aguinaldo ANSES – Diciembre 2025

PNC

DNI 0 y 1: 9 de diciembre

DNI 2 y 3: 10 de diciembre

DNI 4 y 5: 11 de diciembre

DNI 6 y 7: 12 de diciembre

DNI 8 y 9: 12 de diciembre

Haberes mínimos

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2 y 3: 11 de diciembre

DNI 4 y 5: 12 de diciembre

DNI 6 y 7: 15 de diciembre

DNI 8 y 9: 16 de diciembre

Haberes superiores a la mínima

DNI 0 y 1: 17 de diciembre

DNI 2 y 3: 18 de diciembre

DNI 4 y 5: 19 de diciembre

DNI 6 y 7: 22 de diciembre

DNI 8 y 9: 23 de diciembre

El cobro conjunto del haber mensual, el medio aguinaldo y el bono extraordinario representa un refuerzo significativo para los ingresos de los adultos mayores en un mes de altos gastos. En el caso de quienes perciben la mínima, el total supera los 580.000 pesos, convirtiéndose en el ingreso más elevado del año. Para las prestaciones medias y altas, el aguinaldo también ayuda a recomponer parte del poder adquisitivo erosionado por la inflación, mientras que para las PNC el bono funciona como un sostén esencial ante el ajuste moderado por movilidad.