ANSES: así quedan los montos que se pagan en diciembre 2025 para jubilados y pensionados
La ANSES confirmó los montos del medio aguinaldo que se pagará en diciembre de 2025 para jubilados y pensionados. Con la actualización por movilidad y el bono vigente, los beneficiarios ya pueden calcular cuánto percibirán este mes. El organismo recordó que el aguinaldo se liquida como el 50% del haber más alto del semestre y se suma al pago mensual, pero aclaró que el cálculo se realiza únicamente sobre el haber previsional, sin incluir bonos.
En diciembre, los haberes tendrán un incremento del 2,34%, establecido por el Decreto 274/2024, un porcentaje apenas superior al 2,3% del IPC. Sin embargo, desde la ANSES explicaron que, debido al congelamiento del bono en 70.000 pesos, el aumento real respecto a noviembre será del 1,93% para quienes cobran la mínima. Asimismo, el organismo insistió en que el aguinaldo no contempla el bono como parte del monto a calcular, un dato clave para determinar la cifra final.
A continuación, se detallan los montos confirmados para cada prestación:
Jubilación mínima del SIPA
Haber: $340.879,59
Aguinaldo: $170.439,79
Total con bono: $581.319,38
Jubilación máxima
Haber: $2.304.138,53
Aguinaldo: $1.152.069,27
Total: $3.456.207,80
PUAM
Haber: $272.703,67
Aguinaldo: $136.351,83
Total con bono: $479.055,50
PNC por Invalidez
Haber: $238.615,71
Aguinaldo: $119.307,86
Total con bono: $427.923,57
PNC por Vejez
Haber: $238.615,71
Aguinaldo: $119.307,86
Total con bono: $427.923,57
Madres de siete hijos o más
Haber: $340.879,59
Aguinaldo: $170.439,79
Total con bono: $581.319,38
El aguinaldo se acreditará junto con el haber mensual entre el 9 y el 23 de diciembre, según la terminación del DNI. No será necesario realizar ningún trámite adicional, ya que el pago se depositará de manera automática en las cuentas habituales.
Calendario de pago del aguinaldo ANSES – Diciembre 2025
PNC
DNI 0 y 1: 9 de diciembre
DNI 2 y 3: 10 de diciembre
DNI 4 y 5: 11 de diciembre
DNI 6 y 7: 12 de diciembre
DNI 8 y 9: 12 de diciembre
Haberes mínimos
DNI 0: 9 de diciembre
DNI 1: 10 de diciembre
DNI 2 y 3: 11 de diciembre
DNI 4 y 5: 12 de diciembre
DNI 6 y 7: 15 de diciembre
DNI 8 y 9: 16 de diciembre
Haberes superiores a la mínima
DNI 0 y 1: 17 de diciembre
DNI 2 y 3: 18 de diciembre
DNI 4 y 5: 19 de diciembre
DNI 6 y 7: 22 de diciembre
DNI 8 y 9: 23 de diciembre
El cobro conjunto del haber mensual, el medio aguinaldo y el bono extraordinario representa un refuerzo significativo para los ingresos de los adultos mayores en un mes de altos gastos. En el caso de quienes perciben la mínima, el total supera los 580.000 pesos, convirtiéndose en el ingreso más elevado del año. Para las prestaciones medias y altas, el aguinaldo también ayuda a recomponer parte del poder adquisitivo erosionado por la inflación, mientras que para las PNC el bono funciona como un sostén esencial ante el ajuste moderado por movilidad.
