Alerta en Pocito por fallas eléctricas que afectan la planta potabilizadora de agua
REDACCIÓN
Obras Sanitarias informó que este miércoles 26 de noviembre se registraron inconvenientes eléctricos en la planta potabilizadora de Pocito, lo que afecta el normal funcionamiento de la red de agua potable en distintos barrios del departamento. Debido a esta situación, el suministro podría presentar baja presión o incluso quedar restringido en algunos sectores mientras se desarrollan los trabajos de reparación.
Las cuadrillas técnicas ya se encuentran en el lugar realizando tareas para restablecer el servicio eléctrico y recuperar el funcionamiento habitual del sistema. Sin embargo, desde el organismo advirtieron que la normalización podría demorar varias horas.
Mientras avanzan las reparaciones, se recomendó a los vecinos hacer un uso racional del agua potable. Las autoridades recordaron que los tanques domiciliarios, utilizados de manera responsable, permiten afrontar contingencias de este tipo por más de 24 horas.
Desde el ente prestador solicitaron priorizar el consumo para actividades básicas como hidratación, higiene personal y preparación de alimentos, evitando usos secundarios hasta que el servicio quede totalmente restituido.
Obras Sanitarias comunicará nuevos avisos en caso de que se registren cambios en el cronograma de trabajos o en el suministro general.
