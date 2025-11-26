Las autoridades chilenas identificaron este martes a las dos víctimas fatales del accidente ocurrido en la Autopista Los Andes, donde un choque frontal terminó con la vida de una pareja mendocina que viajaba hacia Chile junto a sus dos nietas. Se trata de Víctor Hugo Venturín, de 65 años, y su esposa, Elsa Mónica Torres, de 64, ambos residentes del departamento de Maipú, Mendoza.

Según informó Diario UNO, Venturín era un odontólogo ampliamente reconocido en la comunidad local y propietario de la clínica “Venturín Odontología”. Fuentes allegadas indicaron que viajaba con frecuencia a Chile para realizar trámites personales y visitar familiares, rutas que solía recorrer acompañado por su esposa. Torres, por su parte, estaba al frente de la administración de la institución de salud dental.

La noticia provocó una profunda conmoción en Maipú, donde la pareja era muy apreciada. Instituciones locales y funcionarios expresaron su dolor a través de las redes sociales. “Maipú pierde a un excelente profesional, muy valorado por su aporte a la comunidad”, lamentó el intendente Matías Stevanato, quien envió sus condolencias a familiares y seres queridos.

El accidente ocurrió cerca de las 6.30 de la mañana, en la comuna de San Felipe, en un sector con densa neblina que reducía la visibilidad. En el siniestro estuvieron involucrados un Fiat Cronos con patente argentina, donde viajaba la familia mendocina, y una SUV chilena.

De acuerdo con las primeras pericias realizadas por la Sección Investigadora de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, la responsabilidad del choque recaería en el conductor de la camioneta chilena, aunque las causas de la maniobra siguen bajo investigación.

La familia mendocina regresaba hacia Argentina al momento del impacto. Las dos niñas que acompañaban a la pareja resultaron con lesiones y fueron trasladadas a un centro asistencial para su atención.